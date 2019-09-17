المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة ، المنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالسرقة بالاكراه فى العياط.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "محمود.ص " وشهرته عزبه، 35 سنه، بالتخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح فى وقت متأخر من الليل .

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة العياط، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث عامل غارقا فى دمائه، وبسؤاله أفاد تعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص اصابه الإصابات التى به، واستولى منه على مبلغ مالى ومتعلقاته الشخصية، وفرا هاربا على الفور.

وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى منزل مهجور، وبحوزته المسروقات، تم أقتيادته لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم أتخذ من دائرة القسم مكانا له للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضا قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق فى تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.

عقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التى أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.