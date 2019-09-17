المجر: ملتزمون بموقف الاتحاد الأوروبى الموحد تجاه بريكست

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أعلن وزير خارجية المجر بيتر سيجارتو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستلتزم بالموقف الأوروبى الموحد تجاه قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وقال سيجارتو، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، إنه من المهم أن يحافظ الاتحاد الأوروبى على "وحدته" بشأن بريكست، مضيفًا أن بلاده لم تكسر أبدًا القرارات المتحدة للتكتل فيما يخص القضايا المهمة.

وتابع عقب لقاء مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودى، إنه من غير المجدى التكهن حول ما سيكون موقف الاتحاد الأوروبى تجاه القضية نظرًا لأن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لم يقدم مبادرة جديدة بشأن بريكست.

وكان هناك تكهنات بشأن موقف المجر من القضية، بسبب توافق رئيس الوزراء فيكتور أوربان مع جونسون فى رؤى عديدة، ووصف سيجارتو لجونسون بالسياسى الممتاز، ويتمسك جونسون بخروج بلاده من الاتحاد بحلول 31 من أكتوبر المقبل باتفاق أو دونه.