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المتهم بسرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر: "بسرق عشان فلوس الكيف"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 04:00 ص
المتهم بسرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر: "بسرق عشان فلوس الكيف" سرقة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى المتهم بسرقة الدراجات النارية فى مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، بتخصصه فى سرقة الدراجات النارية ، لشراء المخدرات ، لافتا الى أنه تمكن من تنفيذ 4 حوادث .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن ضباط قسم شرطة مدينة نصر ثان، بضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، سبق اتهامه فى قضية "سرقة" ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حبس جزئى "ضرب"، قيامه بسرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة عزبة العرب بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتكابه 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 3 دراجات نارية بمكان إخفائها بمنطقة سكنه وأقر بتصرفه فى الرابعة بالبيع، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، ولأحد تجار المواد المخدرة بمنطقة الصف بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سرقة الدرجات النارية

عقوبة سرقة الدراجات النارية

مدينة نصر

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