العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 49%

كتبت - هناء أبو العز

أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، أن النسبة الرسمية والنهائية للمشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019 هى 49%، فى التصويت الذى جرى فى داخل وخارج البلاد.

وكانت الهيئة قد أعلنت منذ قليل، تأهل كلاً من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى.