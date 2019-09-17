العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة 49%

أعلن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، أن النسبة الرسمية والنهائية للمشاركة فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2019 هى 49%، فى التصويت الذى جرى فى داخل وخارج البلاد.
وكانت الهيئة قد أعلنت منذ قليل، تأهل كلاً من رجل القانون الدستورى قيس سعيد، ورجل الأعمال نبيل القروى المحبوس على ذمة قضايا مالية، إلى جولة الإعادة من الانتخابات، بعد حصول الأول على 18.4% من أصوات الناخبين، مقابل 15.6% حصدها القروى.
ويعد نبيل القروى إعلامى متخصص فى صناعة الإعلانات بشركاته المعروفة فى هذا المجال، ومدير التلفزيون الخاص "نسمة" الذى عرف من خلاله كيف يصنع لنفسه تاريخ فى العمل العام، فيما يعد قيس سعيد، الحاصل على النسبة الأعلى من أصوات الناخبين فى الجولة الأولى من رموز القانون الدستورى فى تونس، وهو من مواليد عام 1958 بتونس العاصمة وسبق له المساهمة فى إعداد مشروع تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، إلى جانب تدريسه فى عدد من الجامعات التونسية.
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