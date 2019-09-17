العليا للانتخابات التونسية: نتواصل مع القضاء لترتيب مناظرة للمرشح المحبوس نبيل القروى

كتبت - هناء أبو العز

أكد نبيل بفون ، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، أن من حق المرشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي التواصل مع ناخبيه من خلال تكرار تجربة المناظرة التلفزيونية بينه وبين المرشح قيس سعيد ، أستاذ القانون الدستورى الذى تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بفون ، فى المؤتمر الصحفى، أنه سيجدد مطلبه للقضاء من أجل السماح للمرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات التونسية نبيل القروي بالتواصل مع ناخبيه من داخل السجن.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات النتائج الأولية ، بفوز فوز قيس سعيد مستقل بالمرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية بحصوله على 18.4% من الأصوات، وإحراز نبيل القروي من حزب قلب تونس على المرتبة الثانية بحصوله على 6. 15%، ووصولها إلى الجولة الثانية فى الانتخابات.