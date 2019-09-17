العليا للانتخابات التونسية تعلن "تقرير التجاوزات" ولجنة خاصة لمراقبة الإعلام

تعقد الهيئة العليا للانتخابات التونسية تقريرها عن المخالفات التى تم رصدها خلال عملية التصويت فى ثانى انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011، وذلك فى مؤتمر صحفى خلال ساعات.

وقال أنيس الجربوعى عضو الهيئة فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للهيئة إن المؤتمر سيتضمن عرض تقرير عن أداء وتغطية وسائل الإعلام للعملية الانتخابية، موضحاً أنه سيعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وتتضمن التقارير المقرر عرضها خلال المؤتمر التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها خلال فترة الصمت الانتخابى، وخلال الدعاية الانتخابية وكافة مراحل عملية الانتخابات برمتها.

يذكر أن احتساب محاضر الفرز بلغت نسبة 89 % في الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء كما تصدر قيس سعيد الترتيب بنسبة 18.8 % من الاصوات ويليه في الترتيب المترشح نبيل القروي بنسبة 15.7%.

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد الماضى، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ، أن العدد الإجمالي لمن حق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية بتونس 7 مليون و74 ألفًا و566 ناخبا.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.