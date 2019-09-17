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العلماء يكتشفون البروتين المسئول عن انتشار فيروس البرد وأمل جديد لوجود علاج منه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:30 م
العلماء يكتشفون البروتين المسئول عن انتشار فيروس البرد وأمل جديد لوجود علاج منه نزلات البرد
كتبت هند عادل

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حدد الباحثون البروتين الحيوى فى الخلايا التى يحتاجها فيروس البرد من أجل الانتشار وهو ما يعد الانطلاقه الأكبر لوقف هذا الفيروس فى العدوى والانتشار من شخص لآخر.

يمكن الآن العثور على علاج لنزلات البرد الشائعة لأن العلماء يعتقدون أنهم وجدوا طريقة لوقف المرض كما وجد أن هذه التقنية فعالة ضد الفيروسات الأخرى  بما في ذلك تلك التي تسبب شلل الأطفال

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل " البريطانية، قال جان كاريت  أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا" الآن لدينا طريقة جديدة لعلاج نزلات البرد" .

باستخدام تقنية تسمى تحرير الجينات ، تمكن الباحثون من إعادة برمجة الخلايا للتوقف عن إنتاج البروتين في الخلايا البشرية والفئران، وإيقاف تشغيل هذا البروتين  methyrtlansferase SETD3  يعني أن الفيروس قد مات .

ولكن لا توجد خطط "لتحرير الجينات" للإنسان لمنع نزلات البرد،  بدلاً من ذلك ، ستكون المهمة هي تحديد الدواء الذي يمكنه تحقيق نفس التأثير من خلال قمع البروتين مؤقتًا.

كما وجد العلماء أن هذه التقنية فعالة ضد الفيروسات الأخرى بما في ذلك تلك التي تسبب شلل الأطفال.

يوجد حوالى 160 نوعًا مختلفًا من "فيروسات الأنف" التى تسبب نزلات البرد  وهي تتحول بسهولة من أجل تطوير مقاومة العقاقير بسرعة.

وقال البروفيسور بول: "هناك اهتمام متزايد بتطوير علاجات تستهدف هذه البروتينات المضيفة لأنها يمكن أن تتغلب على طفرة الفيروس أحد العوائق الرئيسية أمام تطوير مضادات فيروسات فعالة على نطاق واسع.


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