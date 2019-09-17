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خلال عام..

العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:36 ص
العامة للبترول: حققنا 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً بترول - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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     اليوم السابع بلس

 

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار الدعم الكامل للشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة لتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات القابلة للاسترجاع من البترول والغاز بمختلف مناطق عملها بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء من خلال اتباع وتطبيق أحدث التقنيات فى أعمال البحث والاستكشاف عن التجمعات البترولية والغازية، مشيداً بما حققته الشركة خلال العام ونجاحها في تحقيق 4 اكتشافات جديدة وأعلى معدل إنتاج يومى منذ تأسيسها.

وأضافت الوزارة، أن هناك فرص جيدة أمام الشركة العامة للبترول لتحقيق مزيد من الاكتشافات، خاصة وأن مناطق امتيازها مازالت واعدة وبها شواهد بترولية جيدة وفقاً للدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية، وطالبت الوزارة بمراجعة شاملة للطبقات الجيولوجية المنتجة والآبار القديمة واستغلال كافة التسهيلات الإنتاجية المتاحة للعمل على تعظيم الإنتاج مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات البيئية ونظم السلامة والصحة المهنية والعمل على ترشيد الانفاق وتكلفة الإنتاج ، كما أكدت الوزارة على أهمية الاستمرار فى تدريب الكوادر الشابة ورفع كفاءتهم باعتبارهم النواة الحقيقة لاستمرار نجاح منظومة العمل البترولى جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019 . 

وأشار المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول إلى نجاحها خلال العام فى تحقيق 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً من الزيت الخام و1.1 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات ، كما نجحت الشركة في تحقيق متوسط انتاج بلغ 5ر94 ألف برميل زيت مكافئ يومياً وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة منذ تأسيسها.

وأشار إلى أنها أضافت إلى الاحتياطى المؤكد خلال العام 5.2 مليون برميل، وقامت بحفر 20 بئراً استكشافية وتنموية بالإضافة لإصلاح وإكمال 271 بئراً مما كان له عظيم الأثر فى المحافظة على معدلات الإنتاج، كما نفذت عدداً من مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية ومن أهمها تطوير ميناء الشحن الجنوبى برأس غارب ومحطة شمال عامر البحرى، وتحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة، وتطوير محطة T-oil ومحطة معالجة رأس سدر، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام بلغ 3ر1 مليار جنيه وبلغ إجمالى الإيرادات حوالى 13 مليار جنيه، مؤكداً التزام الشركة بتطبيق استراتيجية قطاع البترول فى خفض وترشيد الإنفاق من خلال رفع كفاءة الأصول الغير مستغلة واستغلال فائض التسهيلات الإنتاجية لدى الشركات الشقيقة.

وأضاف أن الشركة تتبنى برنامجاً للمسئولية المجتمعية يغطى العديد من الجوانب الإيجابية فى المجالات المختلفة مثل التعليم والتدريب والصحة والخدمات الطبية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث بهدف تحسين ودعم وتنمية الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات التى تقع فى نطاق عمل الشركة .

وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.


البترول

انتاج الزيت

العامة للبترول

حقول البترول

اليوم السابع بلس

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