الصين تشيد بقرار جزر سولومون قطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان

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أشادت الصين، بقرار حكومة جزر سولومون بالاعتراف بمبدأ "صين واحدة" وقطع ما يسمى بـ"العلاقات الدبلوماسية" مع سلطات تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج فى بيان اليوم، "نؤيد هذا القرار المهم الذى اتخذته جزر سولومون بنفسها بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة".

وشددت يينغ، على أنه لا يوجد سوى صين واحدة فى العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين، وهذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمى من المجتمع الدولى.

وأضافت أنه على أساس مبدأ "صين واحدة"، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع 178 دولة حول العالم، وإن قرار حكومة جزر سولومون يشهد بشكل كامل على حقيقة أن مبدأ "صين واحدة" يلبى التطلعات المشتركة للشعوب ويشكل اتجاه عصر لا يقاوم.