سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:49 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تشيد بقرار جزر سولومون قطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:47 ص
الصين تشيد بقرار جزر سولومون قطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أشادت الصين، بقرار حكومة جزر سولومون بالاعتراف بمبدأ "صين واحدة" وقطع ما يسمى بـ"العلاقات الدبلوماسية" مع سلطات تايوان.
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج فى بيان اليوم، "نؤيد هذا القرار المهم الذى اتخذته جزر سولومون بنفسها بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة".
 
وشددت يينغ، على أنه لا يوجد سوى صين واحدة فى العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين، وهذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمى من المجتمع الدولى.
 
وأضافت أنه على أساس مبدأ "صين واحدة"، أقامت الصين علاقات دبلوماسية رسمية مع 178 دولة حول العالم، وإن قرار حكومة جزر سولومون يشهد بشكل كامل على حقيقة أن مبدأ "صين واحدة" يلبى التطلعات المشتركة للشعوب ويشكل اتجاه عصر لا يقاوم.
 
 

جزر سولومون

تايوان

الصين

الخارجيه الصينيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة