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الصين ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:22 م
الصين ترسل قوات حفظ سلام إلى جنوب السودان والكونغو الديمقراطية أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الصين، مغادرة مجموعتين من قوات حفظ السلام إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية فى مهمة مدتها عام واحد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى الصينية، فى بيان اليوم، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تضم 163 من أفراد حفظ السلام الصينيين غادرت بكين متجهة إلى جنوب السودان فى مهمة لمدة عام، مشيرة إلى أن المجموعة تتألف من 130 مهندسا عسكريا ووحدة طبية قوامها 33 فردا.

وأشارت الوزارة إلى أن المهندسين العسكريين سيتعاملون مع مهام، من بينها: الحفاظ على طرق الإمدادات وتحديثها، وإصلاح مدرجات الطائرات فى المطارات، وبناء أماكن إيواء، وتقديم دعم هندسى فى مناطق المهام، فيما ستقوم الوحدة الطبية بخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتعامل مع الأمراض العامة والمعدية وإجراء عمليات وإعطاء تطعيمات وغيرها.

ومن المقرر أن تغادر مجموعة ثانية مؤلفة من 168 فردا بكين فى 25 سبتمبر الجارى لتنضم إلى المجموعة الأولى فى جنوب السودان.

وفى سياق متصل، غادر 110 من القوات الصينية لحفظ السلام اليوم مدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية فى مهمة لحفظ السلام مدتها عام واحد.

وتعتبر المجموعة هى الأولى من أصل 218 فردا "175 مهندسا عسكريا و43 من عناصر الوحدة الطبية" سيتم إرسالهم إلى منطقة المهمة على دفعتين.

وسيتولى المهندسون العسكريون مهمة الدعم الهندسى، وإصلاح الطرق، وإنشاء المطارات والثكنات، وتدمير الذخيرة غير المتفجرة فى مناطق المهمة، فيما ستجري الوحدة الطبية مهمات، من بينها: علاج الجرحى، والإخلاء الطبى، والوقاية من الأوبئة.


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