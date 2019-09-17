الصين تدين الهجوم على منشآت نفط سعودية

بكين (أ ش أ)

أدانت الصين اليوم الثلاثاء، الهجوم الذى استهدف منشآت نفطية فى المملكة العربية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة - إن الصين تدين الهجوم على منشآت تكرير النفط السعودية، وتعارض أية هجمات على المدنيين والمنشآت المدنية.

وأضافت يينج أن الصين تدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أى أعمال من شأنها زيادة حدة التوتر فى المنطقة.

وحول كيفية تعامل الصين مع التأثير المحتمل على إمدادات النفط السعودية بسبب هذا الهجوم، لاسيما وأنها تستورد كميات كبيرة من النفط السعودى، قالت يينج "جميعنا قلقون بشأن تأثير الهجمات على إمدادات وأسعار النفط العالمية".