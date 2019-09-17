الصين تتطلع لرفع مستوى التبادل التجارى مع روسيا إلى 200 مليار دولار

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج أن بلاده تهدف إلى رفع مستوى التجارة الثنائية مع روسيا إلى 200 مليار دولار، داعيا لاتخاذ خطوات جديدة لتحقيق هذا الهدف.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لى كه تشيانج - فى مستهل لقاء، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف - "نحن نحتاج إلى رفع حجم التبادل التجارى بيننا إلى 200 مليار دولار أمريكي، ونحتاج إلى خطوات جديدة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن 70% من التبادل التجارى بين بلاده وروسيا حاليا هو فى مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز".

وأضاف "لقد حان الوقت لنرتقى إلى مستوى جديد لأن الوضع قد تغير فى الصين عبر تطوير اقتصاد الابتكارات، لافتا إلى أن روسيا والصين تدركان الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بينهما، وأهمية الحفاظ عليها فى ظل الظروف الراهنة".