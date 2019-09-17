سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الصين تتطلع لرفع مستوى التبادل التجارى مع روسيا إلى 200 مليار دولار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:48 م
الصين تتطلع لرفع مستوى التبادل التجارى مع روسيا إلى 200 مليار دولار رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج
موسكو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج أن بلاده تهدف إلى رفع مستوى التجارة الثنائية مع روسيا إلى 200 مليار دولار، داعيا لاتخاذ خطوات جديدة لتحقيق هذا الهدف.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لى كه تشيانج - فى مستهل لقاء، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف - "نحن نحتاج إلى رفع حجم التبادل التجارى بيننا إلى 200 مليار دولار أمريكي، ونحتاج إلى خطوات جديدة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن 70% من التبادل التجارى بين بلاده وروسيا حاليا هو فى مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز".

وأضاف "لقد حان الوقت لنرتقى إلى مستوى جديد لأن الوضع قد تغير فى الصين عبر تطوير اقتصاد الابتكارات، لافتا إلى أن روسيا والصين تدركان الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بينهما، وأهمية الحفاظ عليها فى ظل الظروف الراهنة".

 


الصين

روسيا

العلاقات الصينيه الروسيه

التبادل التجارى الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. وصول جنود ومعدات صينية لروسيا للمشاركة فى مناورات "مركز 2019"

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 09:57 م

الصين وروسيا وأوروبا يبحثون خطة لبناء محطة أبحاث على سطح القمر

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:00 م

الصين وروسيا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:51 م

شاهد.. أول جسر للطريق السريع بين الصين وروسيا

السبت، 01 يونيو 2019 10:12 ص

رئيسا الصين وروسيا يتفقان على تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف فى 2019

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

حروب الجيل الرابع.. أدوات تحليل السوشيال ميديا تفضح مخطط المقاول الهارب.. وتكشف عن لجان إلكترونية لإنتاج الهاشتاجات من خارج الوطن.. وتؤكد: لا مشاركات من داخل مصر والهدف تشويه صورة البلاد

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

خالد صلاح لـ"المصريين" عبر تويتر: السكوت عن الإساءة للجيش والرئيس خيانة لاستقرار مصر.. لا تتركوا الساحة لعصابة تحاول السيطرة على السوشيال ميديا بثقافة الشتائم.. الخوف خطيئة.. دافعوا عن الحق واحموا مصر لآخر نفس

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

الشطافة.. غنوة جديدة لحسن بلبل عن إعلام وأكاذيب الإخوان

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

70% نسبة تنفيذ أكبر مدينة للثقافة والفنون فى الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة.. أكثر من 2000 عامل ومهندس وفنى داخل المشروع.. وزكى عابدين: أعمال الـ"لاند سكيب" تتم بالتوازى مع انتهاء أعمال التشطيبات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة