الشرطة تضبط عنصر إجرامى فى السحر والجمال بحوزته حشيش

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل - مقيم مساكن بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية سبق اتهامه فى 6 قضايا "سلاح نارى - سرقة - سلاح أبيض" آخرهم قضية "سلاح أبيض" ) لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبحوزته (200 جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.