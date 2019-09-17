الشباب يجتاحون انتخابات المجلس الاتحادى الإماراتى بـ 60%

محمد عبد المجيد

أكد الوكيل المساعد لقطاع شئون المجلس الوطنى الاتحادى بوزارة الدولة لشئون المجلس الوطنى، الدكتور سعيد الغفلى، خلال الحلقة الشبابية التى عقدت، أمس، بمركز شباب الشارقة، دور الشباب فى التمكين السياسى، مشيراً إلى أن أصواتهم تمثل أكثر من 60% من أعضاء الهيئات الانتخابية لانتخابات 2019، لتحفيزهم على المشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية، وتعزيز مسيرة التنمية السياسية، التى تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتى، وحتى يكونوا مساهمين فى عملية صنع القرار.

و وفقا لموقع "الإمارات اليوم" أكد الغفلى، أن المشاركة الفاعلة للشباب فى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019، سترسخ قيم المشاركة ونهج الشورى بين شريحة الشباب، وتسهم فى الوقت ذاته فى إيصال أعضاء قادرين على تمثيل الشباب، ونقل صوتهم، والإسهام فى تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، والعمل على توفير جميع الإمكانات التى تسهم فى تأهيل الشباب ليكونوا قادة المستقبل، الذين تتواصل بعطاءاتهم مسيرة الإنجازات والتميز التى تسعى إلى تحقيقها دولة الإمارات فى جميع المجالات، مبيناً أن عدد المتطوعين بلغ 2000 متطوع ومتطوعة.

من جهته، أكد رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطنى، المستشار عيسى سيف حنظل، أهمية المشاركة السياسية لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية متطلباتهم بإيصال صوتهم من خلال المجلس الوطنى الاتحادى، لافتاً إلى أن عدد المرشحين من الشارقة بلغ 114 مرشحاً ومرشحة، منهم 29 من الإناث و75 من الذكور، ومنهم 26 من الشباب مرشحين للعضوية من العدد الكامل للمرشحين فى الإمارة، ويشكلون نسبة 23% من العدد الكلى للمرشحين، مبيناً أن خمسة مرشحين انسحبوا من الانتخابات.