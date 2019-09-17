السجون تسمح لـ7 مساجين بزيادة أسرهم بسجن النساء

كتب محمود عبد الراضى

وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس 7 من نزلاء سجن دمنهور رجال بزيارة ذويهن من نزلاء سجن دمنهور "نساء" – أمهاتهم وزوجة أحدهم- حيث تمت الزيارة، وإعادتهم لمحبسهم مرة أخرى.

يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى والاجتماعى لهم داخل محبسهم.