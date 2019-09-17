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السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:22 م
السجن المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى الطرية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، معلومات تفيد بقيام  " مدحت.م 33 سنة "  عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 800 جرام من مخدر الحشيش و 250 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.


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قسم المطرية

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