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الزهيرى: فائض شركات التأمين التكافلى لم يتم توزيعه لاستحالة الوصول للعملاء

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:05 م
الزهيرى: فائض شركات التأمين التكافلى لم يتم توزيعه لاستحالة الوصول للعملاء علاء الزهيرى
كتب : حسام الشقويرى

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أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين ، أن عدم توزيع فائض شركات التأمين التكافلى يرجع لاستحالة الوصول لهؤلاء العملاء وتدنى المبالغ المستحقة.

وأوضح الزهيرى أن الأساس في التأمين التكافلي استرداد العميل جزءا من الفائض الذي يتم تحقيقه بالشركة على أساس نسبة مساهمته في هذا الفائض ، وعلى هذا الأساس فإنه من المفترض أن تقوم شركات التأمين التكافلي بتوزيع هذا الفائض على العملاء، ومع ذلك فإن هناك صعوبة في الوصول لبعض هؤلاء العملاء علي سبيل المثال عملاء التأمين الإجباري.

وتابع الزهيرى بقوله : "ومن ثم فقد قامت هيئة الرقابة المالية بالاتفاق مع شركات التأمين التكافلي على تخصيص هذا الفائض غير الموزع لأوجه الخير تأكيداً للدور الذي تقوم به شركات التأمين في خدمة المجتمع".

 

 


الاتحاد المصرى

شركات التأمين

التأمين التكافلي

خدمة المجتمع

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