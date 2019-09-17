الزراعة تعلن تقديم ملف كامل للصين حول منظومة تصدير الرمان المصرى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن وفد فنى من سلطات الحجر الزراعى الصينى ، سيزور القاهرة بداية الأسبوع المقبل، لتفقد عدد من المزارع التصديرية للرمان ومحطات التعبئة، لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى لأول مرة.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن الحجر الزراعى المصرى قدم ملف فنى كامل إلى سلطات الحجر الزراعى الصينى حول منظومة تصدير الرمان المصرى، وتحليل مخاطر الآفات، موضحا أن الوفد الفني الصينى سيجرى زيارات لمزارع الرمان التصديرية والاطلاع على الإجراءات الرقابية التى تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان، تمهيدا للسماح بتصدير الرمان أسواق "بكين".

وأكد أحمد العطار، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، موضحا أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير ، تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.