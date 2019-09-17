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الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:00 ص
الزراعة: بدء إجراءات توزيع التقاوى الشتوية بمنافذ "الوزارة" والتعاونيات زراعات القمح
كتب عز النوبى

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بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، الإجراءات التنفيذية لتوزيع التقاوى الشتوية، بمنافذ إدارة إنتاج التقاوى بمحافظات الجمهورية، ومن ضمن لمحاصيل: تقاوى القمح، والفول البلدى، البرسيم، والشعير وبعض المحاصيل الأخرى.

 قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه يجرى التنسيق لتوزيع تقاوى الموسم الشتوى وعلى رأسها " القمح، والشعير، والبرسيم، والفول البلدى، وغيرها من المحاصيل الشتوى، موضحا أنه يتم توزيع التقاوى على منافذ إدارة إنتاج التقاوى، ومنافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية.

 فيما أكد تقرير الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز التقاوى الشتوية من قبل محطات الغربلة استعداد لزراعات الموسم الشتوى، وهناك لجان متابعة دورية على محطات الغربلة لتجهيز جميع كميات تقاوى القمح والشعير والفول البلدى للمساحات المستهدفة، حيث تعمل محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية دوريا منذ استلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية لتجهيزها.


توزيع التقاوى

الزراعات الشتوية

الخدمات الزراعية

تقاوى القمح

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