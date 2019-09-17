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الرئيس اللبنانى: نأمل فى تعزيز التعاون مع فرنسا فى مجالات الطاقة والبنية التحتية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:54 ص
الرئيس اللبنانى: نأمل فى تعزيز التعاون مع فرنسا فى مجالات الطاقة والبنية التحتية الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ

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أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن ترحيبه للتعاون مع فرنسا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى كلا البلدين، آملا أن يتعزز هذا التعاون الثنائى فى مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والبيئة. 
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى، اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الفرنسى باتريك برناسكوني، والوفد المرافق له، بحضور رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى شارل عربيد.
 
واستعرض عون، خلال اللقاء، العلاقات اللبنانية – الفرنسية، مشيدا بالحرص الذى يبديه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتطوير العلاقات بين البلدين فى المجالات كافة.
 
وأشار، إلى أن التعاون بين المجلسين الاقتصاديين اللبنانى والفرنسى من شأنه أن يؤدى إلى تطوير الأداء وتبادل الخبرات، وأن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بالأمس بين المجلسين سيسهم فى الاستفادة من الخبرات الفرنسية الكبيرة.
 
من جانبه، أكد رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى الفرنسى باتريك برناسكوني، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين المجلس الذى يترأسه ونظيره اللبناني، مشددا على أن المجلس يضطلع بمهام كبيرة فى فرنسا لاسيما فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
 

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ميشال عون

فرنسا

لبنان

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