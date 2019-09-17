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الدولار ينتعش مع استيعاب الأسواق لصدمة النفط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:23 ص
الدولار ينتعش مع استيعاب الأسواق لصدمة النفط عملات
رويترز

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تلقى الدولار الأمريكي دعما كبيرا اليوم الثلاثاء وسط حالات من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتين، بينما باع المستثمرون بشكل كبير الدولار الأسترالي بعد ميل للتيسير من جانب البنك المركزي.

وتراجعت أسعار النفط عن مستويات مرتفعة لامستها أمس الاثنين، وتخلى الين والفرنك السويسرى عن المكاسب التي جاءت مدفوعة بالشراء غير المحسوب لعملات الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ أول أغسطس مقابل الين ليلامس 108.36 ين، مدعوما أيضا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات تجارية مع طوكيو.

وكانت التحركات طفيفة، إذ يترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات غدا الأربعاء مع توقعات قوية بخفض في أسعار الفائدة، واجتماع بنك اليابان يوم الخميس الذي قد يسفر عن مزيد من الإجراءات التحفيزية.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، المكاسب التي حققها أمس الاثنين ليبلغ 98.609 وبلغ اليورو مستوى أعلى بعض الشيء عند 1.1010 دولار، بينما تراجع الفرنك السويسري بشكل طفيف إلى 0.9919 دولار.

وتراجع اليوان الصيني 0.3%، إذ يقوض الافتقار للأخبار قبيل اجتماعات مقررة يوم الخميس بين مسؤولي تجارة أمريكيين وصينيين تفاؤل الأسواق حيال فرص تحقيق تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب رسوم جمركية طويلة.

وكان التحرك الأكبر بين العملات الرئيسية للدولار الأسترالي الذي تراجع 0.4% إلى أدنى مستوى في 11 يوما ودفع الدولار النيوزيلندي للهبوط معه، وذلك بعد أن لوح بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) بالميل نحو التيسير في محضر اجتماع.


الدولار الأمريكي

النفط

النفط العالمى

رويترز

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