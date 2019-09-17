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الداخلية الفرنسية: إنشاء مكتب جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:30 م
الداخلية الفرنسية: إنشاء مكتب جديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس(أ ش أ)

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أعلن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير إنشاء مكتب جديد يسمى (أوفاست)، سيكون مسئولًا عن مكافحة الاتجار بالمخدرات، وذلك فى إطار خطة جديدة للحكومة الفرنسية لمكافحة المخدرات.

وذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب (أوفاست) سيحل محل المكتب المركزى لقمع الاتجار غير المشروع فى المخدرات، الذى تلوثت سمعته بالفضائح.. لافتة إلى أن الحكومة الفرنسية ستطلق منصة مكالمات يمكن من خلالها الإبلاغ عن منافذ بيع المخدرات.

وقال كاستانير "إن (أوفاست) سينسق عمل جميع الجهات الفاعلة فى مكافحة المخدرات على الصعيدين المحلى والوطنى فى البلاد، كما أنه ستتشارك لأول مرة فى إدارته الشرطة، بالإضافة إلى الجمارك والقضاة".

 


فرنسا

الداخليه الفرنسيه

المخدرات

مكافحه المخدرات

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