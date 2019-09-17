الخارجية الروسية تطالب كوريا الشمالية بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس حدودها

أ.ش.أ

طالبت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء على حراس الحدود الروس.

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان صادر عنها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن مدير الدائرة الأولى الخاصة بشؤون آسيا فى الخارجية الروسية، جيورجى زينوفييف، أعرب للقائم بأعمال سفارة كوريا الشمالية فى موسكو، جين جونج هيوب، عن "القلق البالغ" بشأن الحادث فى بحر اليابان، مؤكدا أنه يتخذ خطوات حازمة للقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات تجاه حراس الحدود الروس، مطالبا فى الوقت ذاته بيونج يانج بـ "اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأشار البيان إلى أن القائم بأعمال السفارة تعهد بإبلاغ بيونج يانج فورا برد الفعل الروسى.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسى قد أعلن عن إصابة 3 عناصر فى حراس الحدود الروسى جراء اعتداء طاقم سفينة كورية شمالية عليهم فى بحر اليابان صباح اليوم.