سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية تطالب كوريا الشمالية بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس حدودها

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:53 م
الخارجية الروسية تطالب كوريا الشمالية بمنع تكرار حوادث الاعتداء على حراس حدودها سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، كوريا الشمالية باتخاذ إجراءات لمنع تكرار حوادث اعتداء على حراس الحدود الروس.

وذكرت الخارجية الروسية - فى بيان صادر عنها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن مدير الدائرة الأولى الخاصة بشؤون آسيا فى الخارجية الروسية، جيورجى زينوفييف، أعرب للقائم بأعمال سفارة كوريا الشمالية فى موسكو، جين جونج هيوب، عن "القلق البالغ" بشأن الحادث فى بحر اليابان، مؤكدا أنه يتخذ خطوات حازمة للقبض على الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات تجاه حراس الحدود الروس، مطالبا فى الوقت ذاته بيونج يانج بـ "اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأشار البيان إلى أن القائم بأعمال السفارة تعهد بإبلاغ بيونج يانج فورا برد الفعل الروسى.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسى قد أعلن عن إصابة 3 عناصر فى حراس الحدود الروسى جراء اعتداء طاقم سفينة كورية شمالية عليهم فى بحر اليابان صباح اليوم.


روسيا

كوريا الشماليه

حراس حدود

اخبار روسيا

الخارجيه الروسيه

جنود روس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا تحتجز أكثر من 80 بحارا كوريا شماليا فى بحر اليابان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:59 م

روسيا تحتجز سفينتين كوريتين شماليتين بعد هجوم على سفينة روسية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:58 م

روسيا تبحث بيع أسلحة مضادة للطائرات المسيرة لشركاء فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:55 م

الصين تتطلع لرفع مستوى التبادل التجارى مع روسيا إلى 200 مليار دولار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:48 م

روسيا: ظهور خطر سيناريو عسكرى بعد الهجمات على منشأتى النفط بالسعودية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 01:37 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

"ابن البلد" أحمد مكى يتوسط أطفالا فى صورة جديدة

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

اليوم السابع: سقوط عصابة الهاشتاجات الإخوانية

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة