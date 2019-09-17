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الحسابات الوهمية.. سلاح الإخوان فى حربها القذرة ضد الدولة المصرية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:24 م
الحسابات الوهمية.. سلاح الإخوان فى حربها القذرة ضد الدولة المصرية تويتر
كتب أحمد عرفة

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حسابات وهمية ومزيفة من أكثر من دولة بالخارج، هى سلاح جماعة الإخوان الإرهابية فى الهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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استخدام حسابات وهمية لنشر أكاذيب الإخوان

 

وبعد فشل الجماعة الإرهابية فى استخدام كافة وسائل الحرب الإلكترونية القذرة ضد الدولة المصرية قررت الجماعة الإرهابية اللجوء إلى استخدام حسابات وهمية ومزيفة للترويج لهاشتاج مسيء للدولة المصرية.

ويُظهر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" تاريخ إنشاء الحساب أو انضمام صاحبه إلى موقع التواصل الاجتماعى، واللافت فى الأمر أن أغلب الحسابات التى تروج للهاشتاج المسيء للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى تم إنشائها خلال شهر سبتمبر الجارى وأغسطس ويوليو السابقين.

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زيف الجماعة الإرهابية على تويتر

 

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الجماعة الإرهابية تنشر جنودها بمواقع التواصل الاجتماعى

 

وتعتمد خطة الجماعة الإرهابية على قيام أعضائها بعمل أكثر من حساب وهمى لنفس الشخص على "تويتر"، من خلال لجان إلكترونية تابعة للجماعة، تتلقى الأوامر الخاصة بالمشاركة فى نفس الهاشتاج، وعلى الفور تقوم هذه اللجان بنشره بشكل موسع، وعند الدخول على هذه الاكونتات تجد أن تاريخ إنشائها جديد خلال شهر سبتمبر الجارى، فضلا عن هذه الاكونتات لا يوجد بها أى بوستات إلا الخاصة بالترند الذى ترغب الجماعة الإرهابية فى نشره.

ولا تتوقف خطة الجماعة الإرهابية على نشر البوست عبر اللجان الإلكترونية، ولكن تعتمد أيضا هذه الخطة الشيطانية على نشره أكثر من مرة على نفس الاكونت، وبطرق مختلفة من خلال نشره مع عبارات أو صور أو فيديوهات، وكذلك نشره عبر كل البوستات، فنجدهم ينشرون بوست رياضى أو فنى أو حتى بوست دينى سواء يضعون فيه نفس الهاشتاج من أجل ضمان تكراره.

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