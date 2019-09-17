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الجيش السورى: العثور على مخابئ استخدمت لأغراض عسكرية ولتزوير مشاهد تدين دمشق

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:10 م
الجيش السورى: العثور على مخابئ استخدمت لأغراض عسكرية ولتزوير مشاهد تدين دمشق الجيش السورى - أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن الجيش السورى، العثور على مخابئ تحت الأرض جيدة التحصين وبتصميم هندسى احترافى واضح، استخدمت لأغراض عسكرية، وكاستوديوهات لتزوير مشاهد بهدف إدانة دمشق، وذلك قرب مدينة خان شيخون المحررة.

وقال العقيد فى الجيش السورى عبد الكريم ميهوب ـ حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "إن الكهف الذى اكتشفته القوات السورية قرب مدينة خان شيخون المحررة حديثا فى محافظة إدلب، لم يستخدم فقط كقاعدة لـ 3500 من المقاتلين، بل قام ممثلو منظمة الخوذ البيضاء بفبركة فيديو فيه، لتوجيه الشبهة نحو دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين".

وأوضح ميهوب، أن المقاتلين السوريين اكتشفوا هذا الكهف بعد تحرير المناطق الجنوبية من محافظة إدلب أواخر أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن المكان لم يكن منطقة قوية التحصين فقط، بل كان يحتوى على العديد من الأسلحة والمعدات للمقاتلين.


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الحرب السوريه

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