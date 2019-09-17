سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:34 ص
التنمية المحلية والبيئة تبحثان جهود وخطط مواجهة السحابة السوداء وحرق قش الأرز حرق قش الأرز
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع وزيرة البيئة، بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بحضور ممثل عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود وزارت التنمية المحلية والبيئة والزراعة والمحافظات لمواجهة مشكلة السحابة السوداء وحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية وحرق المخلفات المتواجدة على الترع والمصارف بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات .

وشهد الاجتماع عرض تقرير لجهود وزارة البيئة التنسيقية خلال الفترة من أول سبتمبر الجارى وحتى منتصف الشهر، فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء بالمحافظات وتجميع قش الأرز وفحص عوادم السيارات والحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالتعاون مع كل الوزارات والمحليات، وتم أيضاً خلال اللقاء الإشارة إلي وجود 20 محطة بالقاهرة الكبري والدلتا لرصد جودة الهواء، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ 58 مدخنة ومنظومة الإنذار المبكر والتابعين لوزارة البيئة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية تضافر وتوحيد جهود كافة الوزارات المعنية والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء إلحاده خاصة مع موسم حصاد قش الأرز خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مساحات كبيرة من زراعات الأرز.

وشدد الوزير على ضرورة قيام المحافظات بزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية، وتكثيف عمل الجميعات لرفع القمامة والمخلفات على الترع والمصارف لمنع إلقاء المواطنين قمامة عليها وإشعال النيران فيها ومنع حدوث أى إشتعالات بها من المواطنين ، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة عبر قياداتى الوزارتين وغرف العمليات لمتابعة تلك المشكلة بالتنسيق مع المحافظات.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات بشأن الإشتعالات فى المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها فيما تقوم وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الموارد البشرية لجمع المخلفات الزراعية والسيطرة عليها وعدم حرقها وذلك من خلال تنسيق وتعاون كل من الوزارتين مع وزارة البيئة من خلال غرفة عملياتها المركزية التي تقوم بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية حيث اكد وزير التنمية المحلية على عرض هذا الملف خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين لأهميته وللتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأشادت وزيرة البيئة بالجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظى القاهرة والجيزة لإزالة كميات كبيرة من المخلفات بمناطق كرادسة وإمبابة، مؤكدة أن وزارتا البيئة والتنمية المحلية تقومان بشكل يومى بمتابعة الوضع ورصد أى مخالفات لسرعة التعامل معها في أسرع وقت.

وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة قيام جميع الجهات المعنية المشاركة فى المنظومة بإرسال تقرير يومى بنتائج الأعمال والجهود المبذولة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة  وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية بالعمل على الارض بالإضافة إلى استمرار إحكام السيطرة على المقالب العشوائية ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بشكل مستمر.


التنميه المحليه

البيئه

المخلفات

منظومه النظافه الجديده

اداره المخلفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة ينظم دورة لرؤساء وحدات حقوق الإنسان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:01 ص

مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ينظم 4 دورات تدريبية جديدة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:56 ص

أين اختفت السحابة السوداء؟.. مزارعو الأرز بالشرقية يجيبون: توقفنا عن حرق قش الأرز ونستخدمه كعلف للمواشى وسعر الفدان 600 جنيه.. مديرية الزراعة: دورات لتعليم المزارعين كيفية تحويل المادة لسماد عضوى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:00 ص

صور ..تحرير محاضر لمزارعون حرقوا قش الأرز بكفر الشيخ

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:22 م

محافظ الغربية: إجراءات قانونية ومحاضر ضد من يحرق قش الأرز

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

لماذا يدرس رواد الفضاء النيران والحرائق خارج الأرض؟

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

اتحاد الكرة يُعلن اليوم مدرب المنتخب الجديد

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

بالأرقام.. 5 معلومات عن ارتفاع صادرات مصر فى النصف الأول من العام الحالى

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

آل باتشينو وروبرت دى نيرو وجها لوجه فى البوستر الرسمى لفيلم The Irishman

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

اشحن طاقتك فى الصباح.. وانقص وزنك بنصائح غذائية بسيطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة