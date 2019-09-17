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التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:13 ص
التعليم: إعلان قائمة الدفعة الجديدة للطلبة الملتحقين بمدرسة الضبعة قريبًا مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم إعلان قائمة الطلبة والدفعة الجديدة  الملتحقة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية قريبًا بعد انتهاء كافة الإجراءات والاختبارات التى تجرى للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت اسماء الطلبة الناجحين فى المرحلة الأولى لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية

وتقدم للامتحان حوالى 2850 طالب ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكترونى للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات فى مجالات:"العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسى فى تقييم أداء الطلاب".

وتم اختيار 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالب من محافظة مطروح، 140 طالب من المحافظات الأخرى.

ودخل الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول والتي تمت خلال الأيام الماضية  وهى عبارة عن  اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم فى النهاية اختيار 75 طالبا فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.

 

 

 


التربية والتعليم

مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

الدفعة الجديدة بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية

مدرسة الضبعة

اليوم السابع بلس

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