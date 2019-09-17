"التأمين الصحى الشامل" تكشف مستندات التعاقد مع الأطباء لأداء الخدمات للمنتفعين

كشفت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن مستندات المطلوبة للتعاقد مع الأطباء لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمنتفعين فى محافظة بورسعيد.

وقالت هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة إن الأوراق تشمل طلب التعاقد والمؤهلات العلمية الحاصل عليها الطبيب وتصنيف الطبيب وفقا لتصنيف نقابة الأطباء وكذلك ترخيص مزاولة المهنة بالإضافة إلى القيد فى نقابة الأطباء.

وأضافت هيئة التأمين الصحى الشامل أن المستندات تتضمن شهادات الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وصورة حديثة من السجل التجارى وكذلك صورة من البطاقة الضريبية سارية والقيمة المضافة وعنوان عيادة الطبيب والفروع أن وجد ومواعيد الكشف.