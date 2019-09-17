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"البنتاكام" هى الأدق فى التعرف على الإصابة بـ"القرنية المخروطية".. الدكتور أحمد المعتصم يوضح

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:00 م
"البنتاكام" هى الأدق فى التعرف على الإصابة بـ"القرنية المخروطية".. الدكتور أحمد المعتصم يوضح الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية
تقرير خاص

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القرنية المخروطية من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب العين، ولكن الآن ومع التقدم الهائل في طب العيون أصبح من السهل التغلب عليه بالعديد من الطرق، ولكن يفضل اكتشاف الإصابة بـ "القرنية المخروطية" مبكراً حتى يمكن أن نتصدي له سريعاً، وتعود العين كما هي والنظر يعود لما كان عليه بدون أي تدهور..

الدكتور أحمد المعتصم استشاري تصحيح الإبصار والمياه البيضاء والقرنية المخروطية، يوضح في التقرير التالي، كيف يمكن اكتشاف مرض القرنية المخروطية مبكراً.

3 اشياء تدل على الإصابة بالقرنية المخروطية
3 اشياء تدل على الإصابة بالقرنية المخروطية

 

وأوضح الدكتور أحمد المعتصم فى حديثه لـ "اليوم السابع" إن القرنية المخروطية هو مرض يصيب سطح القرنية بالعين هذا المرض يسمى سارق البصر لأنه إذا تم إهماله نجد المريض يفقد نظره.

وأكد إن القرنية المخروطية هو تحدب لسطح القرنية مع ضعف سماكة القرنية واعراضه تتمثل في ضعف النظر تدريجيا ، لذا يجب أن نكتشفه مبكراً حتى يتم علاجه سريعا.

3 مميزات لجهاز البنتاكام في اكتشاف (القرنية المخروطية)
3 مميزات لجهاز البنتاكام في اكتشاف (القرنية المخروطية)

 

وفي السياق نفسه أعلن إن مريض القرنية المخروطية يتم فحصه بجهاز يسمى "البنتاكام" والذي من خلاله نتعرف على سماكة القرنية والتعرف على شكل سطح القرنية والتعرف عن ما كان مصاب بالقرنية المخروطية ام لا، ويعتبر "البنتاكام" فحص متطور جدا وهو اخر ما توصل اليه العلم في هذا النوع من الفحوصات حيث انه يجمع بين طريقتين في التقاط صور القرنية و هما الطريقتين الاكثر دقة و انتشارا عالميا فهو يوفر معلومات في غاية الدقة و الاهمية كتضاريس القرنية الخارجية و الداخلية , كما يوفر خريطة لسمك القرنية، و معلومات في غاية الدقة عن اي تعرجات بالقرنية الغير مرئية بالعين المجردة .

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض العيون وتصحيح الابصار،  يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد المعتصم عبر "فيس بوك":

 

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والموقع الإلكتروني لمركز الدكتور أحمد المعتصم:

http:// https://dr-ahmedelmotasem.com/ar/

عنوان المركز:

- ش ابو بكر الصديق مصر الجديدة.

 

للتواصل-احمد-المعتصم
 

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الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :medical@dworldf.com

 

 

 


الدكتور أحمد المعتصم

المياه البيضاء

تصحيح الإبصار

القرنية المخروطية

البنتاكام

تحدب القرنية

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