البحرين تستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب نوفمبر المقبل

وكالات الأنباء

تستضيف المنامة مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت شعار "الاستثمار فى الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار فى الاقتصاد الرقمى" والدورة الثالثة من المنتدى العالمى لرواد الأعمال والاستثمار من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين .

وأعلنت تفاصيل استضافة مملكة البحرين للحدثين خلال مؤتمر صحفى نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبى بحضور سونيا محمد عبدالله جناحي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يقام مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بتنظيم ودعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فى البحرين.

وسيسلط المؤتمر فى دورته الـ 18 الضوء على ما يرافق الثورة الصناعية الرابعة من فرص وتحديات فى القطاعين العام والخاص مع التركيز على أهمية مواكبة الواقع الجديد وأبرز الابتكارات والتطورات العالمية التى تُحدث نقلات نوعية فى مختلف القطاعات والمجالات.

وستشتمل أبرز فعاليات المؤتمر هذا العام على تنظيم رالي ريادة الأعمال للدول العربية، وهو مسابقة مصممة خصيصا لتشجيع ومساعدة جميع طلاب الجامعات العرب على تحويل أفكارهم التجارية المبتكرة إلى شركات ومشاريع ناشئة.. وستوفر هذه المسابقة للطلاب فرصة مميزة لإحداث تأثير إيجابى وملموس في المجتمع عبر تسخير الابتكارات التكنولوجية وتحقيق المنفعة الاقتصادية في ذات الوقت.