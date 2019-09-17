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البترول: رفع متوسط إنتاج عجيبة لـ44 ألف برميل و18.4مليون قدم مكعب غاز يومياً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:25 م
البترول: رفع متوسط إنتاج عجيبة لـ44 ألف برميل و18.4مليون قدم مكعب غاز يومياً ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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نجحت شركة عجيبة للبترول في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى حوالى 44 ألف برميل يومياً وحوالى 4ر18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وذلك في  إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحسين أداء أنشطة الإنتاج بهدف زيادة إنتاجية الحقول ورفع كفاءة شركات الإنتاج من خلال التوسع في استخدام أحدث التكنولوجيات والوسائل العلمية الحديثة. 

وأوضح تقرير نتائج أعمال شركة عجيبة للبترول للعام المالى 2018/2019 الذى قدمه المهندس عصام القفاص رئيس الشركة لوزارة  البترول والثروة المعدنية أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في شهر يونيه الماضى بمتوسط إنتاج ألفي برميل زيت خام يومياً من البئر الأول ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يومياً بعد وضع البئر الثانى على الإنتاج، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يومياً خلال الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على الإنتاج .

وأشار عصام القفاص، أن الشركة من إضافة حوالى ألفي برميل يومياً على الإنتاج من حقل أشرفى بخليج السويس ليصل إنتاجه إلى حوالى 4 آلاف برميل زيت خام يومياً، فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل فرس بمنطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية متوسط ألفي برميل زيت خام يومياً من خلال حفر 8 آبار تنموية وصيانة الآبار القائمة ليصل إنتاج الحقل إلى 4100 برميل زيت خام يومياً.

وأضاف رئيس شركة عجيبة،أنه فيما يتعلق بالنشاط الاستكشافى قامت عجيبة بحفر 4 آبار ونتج عن البئر بسمة 1X انتاج أولى يبلغ أكثر من ألف برميل زيت خام يومياً ولا تزال المحاولات مستمرة لتعميق البئر شيمى 1X للبحث عن مزيد من الفرص، ونتج عن اختبارات بئر فراميد جنوب 1X إنتاج 25 مليون قدم مكعب غاز يومياً .

وعلى صعيد أنشطة التنمية أوضح القفاص أن جهود الشركة أسفرت في حقل مليحة عن اكتشاف طبقتى علم البويب 3D وعلم البويب 3E في بئر ياسمين-10 مما أسفر عن إنتاج مبدئى بلغ أكثر من 2500 برميل زيت خام يومياً.

وأضاف عصام القفاص، أن الشركة تعمل حالياً على الانتهاء من عدة مشروعات لتطوير المنظومة الإنتاجية بمنطقة امتياز مليحة ومنها مشروع تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية لزيادة قدرة توليد المحطة ومشروع تطوير منظومة شحن الزيت الخام ومشروع تسهيلات انتاج منطقة جنوب غرب مليحة لربط إنتاجية الآبار بمحطة معالجة الزيت الخام، وتم الانتهاء من مشروع انشاء خزان جديد لتخزين المياه المستخدمة في مكافحة الحريق ومشروع تطوير منظومة غاز الشعلة، وبالنسبة لمشروعات حقل أشرفى تم الانتهاء من مشروع تحسين منظومة الوقاية ومشروع معالجة تسهيلات الإنتاج بالمنصتين الرئيسية والفرعية.

 

 

 

 

 


انتاج البترول

الغاز

زيادة انتاج الحقول

عجيبة للبترول

الزيت الخام

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