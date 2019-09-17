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البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:12 م
البترول تعد منظومة آلية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين ارشيفية
كتبت – مروة الغول

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قال المحاسب حسين فتحى رئيس شركة مصر للبترول إن إجمالى عدد محطات خدمة وتموين السيارات التابعة للشركة بلغ 1460 محطة في مختلف محافظات مصر متصدرة شركات التسويق من حيث عدد المحطات، لافتا إلى الانتهاء من تطوير 82 محطة ومنفذ خلال العام المالى السابق.

وأضاف رئيس شركة مصر للبترول، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019، أنه جارى تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة ( ATG ) باستثمارات 115 مليون جنيه، مشيراً إلى الانتهاء من تجهيز 913 محطة للعمل بالمنظومة بالتزامن مع انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة وتشمل 264 محطة .

وأشار حسين فتحى، إلى تحقيق أكبر صافى ربح في تاريخ شركة مصر للبترول بقيمة 450 مليون جنيه وتحقيق إيرادات تقدر بحوالى 65 مليار جنيه نتيجة لجهود الشركة للتوسع في نشاط تموين الطائرات والذى أسفر عن مبيعات بلغت حوالى 13.5 مليار جنيه.

وأوضح رئيس شركة مصر للبترول، إلى الانتهاء من مشروع إنشاء محطة خدمية وسيطة بمطار القاهرة الدولى والاستعداد لتشغيل منظومة تموين الطائرات بمطار الغردقة بنظام الهيدرانت بطاقة تموينية تبلغ 13 مليون لتر في الساعة وهو ما يلبى احتياجات كافة طرازات الطائرات الحديثة بتوقيتات قياسية، كما تعاقدت الشركة مع شركة روهر الألمانية لتدعيم أسطول تموين  الطائرات الحالى بعدد 21 وحدة جديدة ثابتة وصهريجية باستثمارات تبلغ حوالى 8 مليون يورو.

 وفيما يخص نشاط تموين السفن أشار فتحى، إلى أن مبيعات الشركة من هذا النشاط بلغ حوالى 1.4 مليار جنيه حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ برنامج لإحداث نقلة نوعية في نشاط خدمة السفن بالشركة حيث تم شراء ناقلة جديدة مزدوجة البدن لتحديث أسطول الشركة بسعة 1750 طن بقيمة 6 مليون دولار ومن المخطط شراء ناقلتين اضافيتين خلال العام المالى 2019/2020 ، وأضاف أن الشركة تعمل أيضاً حالياً على تأهيل مناطق العمل الحاصلة على شهادة الأيزو للحصول على الإصدار الجديد لمنظومات البيئة والسلامة والصحة المهنية.

وحضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.


تموين السيارات

البنزين

السولار

رصد ومراقبة ارصدة البنزين والسولار

اليوم السابع بلس

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