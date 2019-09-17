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الانتهاء من شبكات الاتصالات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف 2020

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:00 ص
الانتهاء من شبكات الاتصالات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف 2020 المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد

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قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، لليوم السابع، إن الشركة بدأت فى إنشاء شبكات الاتصالات فى الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة وسيتم الانتهاء منه فى النصف الأول من 2020، ثم الدخول فى مراحل أخرى

ووقعت اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتأتى هذه الخطوة تماشيًا مع إستراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم إستراتيجية البلاد فى التحول الرقمى وبالأخص فلسفة التحول لحكومة رقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بتوفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات داخل، كما ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجملة لمُشغلى الاتصالات الآخرين بجودة فائقة.


المصرية للاتصالات

شبكات الاتصالات

الحي الحكومي

العاصمة الإدارية

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