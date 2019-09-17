"الاتصالات وتقنية المعلومات" السعودية و"هدف" يوطنان 14 ألف فرصة وظيفية

وكالات الأنباء

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، برنامجا مشتركا لتوطين 14 ألف فرصة وظيفية في منشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحسب وكالة "واس" دشن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي؛ والمدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري، البرنامج بالتزامن مع بدء فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، وذلك انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن البرنامج يسهم في دعم المنشآت من خلال استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها.

وذكر أن البرنامج الذى ينقسم إلى أربع مراحل يستهدف في مرحلته الأولى وظائف الدعم الفنى، وفي المرحلة الثانية وظائف تحليل البيانات، في حين خُصصت المرحلتان الثالثة والرابعة لوظائف مديري المشاريع وموظفي مراكز الاتصال.

من جهته، قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، نفخر اليوم بإطلاق برنامج نوعي مع قطاع مهم وحسّاس مثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث أطلقنا معاً برنامجاً لدعم توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث سيتم تقديم برامج تدريبية متخصصة وبرامج تأهيلية وإرشادية من قِبل الوزارة وفق نماذج أعمال نوعية لتحفيز الطلب فيما سيقدم الصندوق برنامج الدعم المالي.

وأضاف، الوظائف المدعومة تشمل مجالات نوعية مثل وظائف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتطوير البرمجيات، وتطوير الألعاب، وقواعد البيانات، وجودة البرمجيات، وإدارة وتشغيل التطبيقات والشبكات.

وبحسب الاتفاقية تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المراحل الثلاث من البرنامج "التوظيف، التدريب، الإرشاد"، والإشراف على آلية تنفيذ التدريب وتحديد المسارات التدريبية وضمان جودة التدريب، وقياس الأثر وتحقيق المستهدفات المحددة، في حين يقدم "هدف" التسهيلات الممكنة لتسجيل المنشآت وطلاب العمل في البوابة الوطنية للعمل بالتنسيق مع الوزارة.