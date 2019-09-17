الإمارات تشارك فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالنمسا

محمد عبد المجيد

تشارك دولة الإمارات، فى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى انطلقت أعماله فى مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى.

و وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات تستضيف على هامش المؤتمر العام فعالية "الذكرى العاشرة على البرنامج النووى لدولة الإمارات".. حيث تسلط الضوء على مستجدات البرنامج النووى والنظرة المستقبلية للبرنامج من الجانبين الرقابى والتشغيلى.

يترأس وفد الإمارات، حمد على الكعبى المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة ممثلين عن شركاء وطنيين فى القطاع النووى مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

ويعد المؤتمر العام، أرفع حدث رسمى لصنع القرار للوكالة الدولية ويتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء فى الوكالة ويعقد فى شهر سبتمبر من كل عام لمناقشة واعتماد برنامج عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها، فضلا عن مناقشة بعض المسائل التى تطرح على مجلس المحافظين والمدير العام للوكالة والدول الأعضاء.

ويلقى حمد الكعبى كلمة فى الجلسة الرئيسية للمؤتمر العام يسلط فيها الضوء على العلاقة الوطيدة التى تربط الوكالة بالإمارات.

كما يتحدث عن مستجدات البرنامج النووى لدولة الإمارات حيث يجرى إنشاء أربع وحدات فى محطة براكة للطاقة النووية ووصل مستوى إنجاز المشروع من حيث التشييد بشكل عام إلى 93 % مع الانتهاء من التشييد بالكامل للوحدة الأولى للمحطة.