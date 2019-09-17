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بعد الوصول إلى 99 مليون نسمة فى يونيو الماضى...

الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:38 ص
الإحصاء: 300 ألف مولود جديد خلال 3 أشهر.. والقاهرة الأعلى فى عدد السكان مولود- أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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     اليوم السابع بلس

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد سكان مصر لـ 99.3 مليون نسمة، بزيادة 300 ألف مولود خلال 3 أشهر فقط، من بعد تسجيل الساعة السكانية لعدد سكان 99 مليون نسمة فى يونيو الماضى.

ووفقا للساعة السكانية التابعة لجهاز الإحصاء، جاءت محافظة القاهرة الأعلى سكانا فى المركز الأول بين محافظات الجمهورية بعدد سكان الآن، بلغ 9 ملايين و878 ألف و527 نسمة، تلاها محافظة الجيزة والتى وصل عدد السكان بها الآن إلى 9 ملايين و 18 ألف نسمة.

 

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عدد سكان مصر فى الساعة السكانية الآن

من الجدير بالذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظياً بحسب أعداد المواليد والوفيات، التى تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية فى عام 2017.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن مؤخراً، فى دراسة له، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم فى عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052.

يشار إلى أنه بالرغم من تراجع معدل المواليد فى العامين الأخيرين، حيث سجل 24.5 فى الألف خلال 2018 بعد 26.5 فى الألف عام 2017، إلا أن معدل الزيادة السكانية سنوياً لا يزال مرتفعا، حيث بلغ معدل النمو السكانى 2.65% خلال عام 2017، منخفضاً إلى 2.5% فى عام 2018.

 


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الساعة السكانية

معدل المواليد

جهاز الاحصاء

اليوم السابع بلس

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