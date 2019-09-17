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الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء فى چينيف بسويسرا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:15 ص
الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء فى چينيف بسويسرا الانبا لوقا يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء بچنيف في سويسرا
كتبت سارة علام

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صلى الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، أمس الإثنين، القداس بكنيسة السيدة العذراء بچنيف، سويسرا، الذى يوافق عيد استشهاد القديسة فيرينا.
 
وعقب صلاة الصلح قام برسامة (تكليف بالخدمة) مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبتى إبصالتس (مرتل) وأجنسطس (قارئ).
 
كانت إيبارشية جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا احتضنت مؤتمرًا للشباب يوليو الماضى بمدينة ليون تحت عنوان "اتبعنى إلى أرض الموعد" suis moi à la terre promise
حضر المؤتمر الأنبا لوقا أسقف الإيبارشية والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا.
 
 

 


الانبا لوقا

اسقف جنوب فرنسا

كنيسة سويسرا

الاقباط

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