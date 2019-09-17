الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد لكنيسة العذراء فى چينيف بسويسرا

كتبت سارة علام

صلى الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، أمس الإثنين، القداس بكنيسة السيدة العذراء بچنيف، سويسرا، الذى يوافق عيد استشهاد القديسة فيرينا.

وعقب صلاة الصلح قام برسامة (تكليف بالخدمة) مجموعة من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة فى رتبتى إبصالتس (مرتل) وأجنسطس (قارئ).