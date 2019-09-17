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"الأعلى للإعلام" يحجب موقعا روج أخبارا كاذبة ضد مؤسسات الدولة وينذر 10 مواقع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:24 م
"الأعلى للإعلام" يحجب موقعا روج أخبارا كاذبة ضد مؤسسات الدولة وينذر 10 مواقع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

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قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، حجب موقع إليكترونى ، لنشره أكاذيب و شائعات السوشيل ميديا دون التحقق من صحتها و قام بترويج أخبار كاذبة ضد مؤسسات الدولة ، كما قرر المجلس توجيه انذارات لـ 10 مواقع إلكترونية ، نقلت شائعات من مواقع التواصل بشأن معلمة بورسعيد .

وكانت  لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقدت اجتماعا لها لمناقشة تقريرعن التغطية الإعلامية للواقعة والمعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد ". 

يتضمن التقرير وقائع لمخالفات ارتكبتها المواقع و الصفحات الإلكترونية، و من المقرر أن تصدر اللجنة توصياتها لرفعها للمجلس بعد مناقشة التقرير و تحديد المواقع المخالفة .

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

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