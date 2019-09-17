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الأسباب الأكثر شيوعًا للوفيات المتصلة بالحمل.. تعرفى عليها

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:00 ص
الأسباب الأكثر شيوعًا للوفيات المتصلة بالحمل.. تعرفى عليها الولاده
كتبت هند عادل

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قد تتعرض المرأة بعد الولادة خلال فترة النفاس لمشاكل صحية طارئة تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة خشية تهديد حياتها خاصة في الأسابيع والأشهر الأولى بعد عمليه المخاض.

ووفقا لموقع" mayoclinic" فإن أكثر من نصف الوفيات المرتبطة بالحمل تحدث بعد الولادة، وهو ما يحدث نتيجة عده أسباب أهمها قلة الوعى فمن الشائع بعد الولادة الشعور بتعب وألم مثل انقباضات الرحم، ولكن هناك سيدات قد لا تعرف الفرق بين التعافي الطبيعي أو أعراض حدوث المضاعفات أو متى تطلب رعاية طبية.

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض مركز مكافحة الأمراض فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفيات المتصلة بالحمل هى:

أمراض القلب الوعائية.

العدوى أو تسمم الدم.

النزيف الشديد بعد الولادة .

 اعتلال عضلة القلب.

انسداد في أحد الشرايين الرئوية بسبب جلطات الدم التي تنتقل إلى الرئتين من الساقين .

السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

مضاعفات التخدير.

يجب على المرأة التوجه إلى الطبيب فورا فى حالة الشعور بمضاعفات مثل ألم فى الصدر،صعوبة فى التنفس، نوبات صرع، التفكير فى ايذاء النفس أو إيذاء الطفل، النزيف الشديد، تورم الساق،ارتفاع درجه الحراره، الشعور بالصداع المستمر.


الحمل

مضاعفات الولاده

الوفاه بسبب الولاده

اعراض مضاعفات الولاده

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