الأرصاد: انتهاء فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء وتحذيرات للسائقين من الشبورة

كتب محمود راغب

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار انتهت على كافة أنحاء الجهمورية، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعى لها حتى نهاية الإسبوع الجارى وتشهد ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 33 و 34 درجة حتى نهاية الأسبوع، لافتا إلى أنه لازالت هناك فرص لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر مما يقلل نسب الرؤية على الطرق.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح بين 80 و85% بالقاهرة، ولكن اعتدال درجات الحرارة يقلل من إحساسنا بارتفاع الرطوبة.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين والتلاميذ المتوجهين للمدارس توخى الحذر من الشبورة المائية، مطالبا السائقين القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة، والتلاميذ بالالتزام بأماكن عبور المشاه والحذر أثناء عبور الطرق السريعة بسبب الشبورة على الطرق .