الأربعاء.. تنظيم قافلتين خدميتين وعلاج بالمجان شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن مركز معلومات التنمية المحلية بحى ثان المنتزه، شرق الإسكندرية، عن إقامة قافلتين سكانيتين بشهر سبتمبر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر الجندى رئيس الحى.

وأشار حى المنتزة ثان، إلى أن القافلة السكانية الخدمية الأولى سيتم تنظيمها يوم الأربعاء القادم، بمنطقة المعمورة البلد بجوار مسجد فاطمة الزهراء، والقافلة سكانية الثانية بعزبة الروضة، وسيتم خلالهما تقديم كافة الخدمات اللازمة من كشف طبى وبيطرى وتقديم عينات دوائية مجانية، وأسطوانات بوتاجاز مدعمة بسعر المستودع، وتوعية بفتح فصول محو الأمية وغيرها من الخدمات.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالقرى والمناطق الأكثر إحتياجا و توجيه خدمات الرعاية فى المجالات المختلفة الى تلك المناطق الأكثر إحتياجا الى الخدمات.

يذكر أن القوافل السكانية الشاملة يتم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، ومديرية التموين لتوفير السلع النتموينية، وشركة المجمعات الاستهلاكية لتوفير نوافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية المخفضة، كما يشارك فى القافلة المركز القومى للمرأة و الذى يقوم بحصر السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، بالإضافة إلى التربية والتعليم لتكوين مجموعات فصول محو الأمية.