سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة نائب من حزب العدالة والتنمية التركى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:38 م
استقالة نائب من حزب العدالة والتنمية التركى أحمد داود أوغلو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب جديد من حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، اليوم الثلاثاء، استقالته من الحزب.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن النائب محمد على بولكو نشر استقالته عبر حسابه الشخصى على تويتر، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو استقالته.

وكان "بولجو" نائبًا سابقًا عن إسطنبول فى الفترة من 2015 إلى 2018، ويعرف بقربه من "داود أوغلو".

ويتوقع المراقبون أنه سينضم إلى "داود أوغلو" فى حزبه الجديد، ورغم أن "بولجو" ليس أول نائب يستقيل، إلا أن استقالته نالت اهتمامًا واضحًا فى الإعلام التركى، نظرًا لقربه الشديد من داود أوغلو.

وأشارت تقارير إلى أن "داود أوغلو" دعا - قبل استقالته - بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من بينهم محمد علي بولكو إلى الانضمام إلى حزبه، وأن تلك الدعوة كانت سببًا مباشرًا لإحالته للجنة تأديبية تمهيدًا لفصله.


اوغلو

العداله والتنميه

تركيا

وزراء تركيا

نائب تركى

اخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:39 م

زى النهارده عام 1960 .. إعدام رئيس وزراء تركيا عدنان مندريس

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:40 ص

ارتفاع معدل البطالة فى تركيا إلى 13% فى مايو-يوليو

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:06 ص

تركيا: إسرائيل تتحول إلى "نظام فصل وتمييز عنصرى" بعزمها ضم أراض فى الضفة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:55 م

تركيا: اكتمال تسليم البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخى إس-400

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

أول صورة لكريم نيدفيد قبل عقد قرانه بالتجمع الخامس

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

موجز 6.. تعليمات من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على الخدمات

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

"انتخابات تونس": جولة إعادة بين قيس سعيد ونبيل القروى فى الانتخابات الرئاسية

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

تعليمات مشددة من السيسي بضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادى على جودة الخدمات واستفادة جميع الفئات من عوائد التنمية.. الرئيس يجتمع بمدبولى ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية ويوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

بالأسماء.. الجزء الثانى من الحركة القضائية الجديدة بعد اعتماد التظلمات

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

انتخابات تونس:قيس سعيد يحصل على 18.4% ونبيل القروى15.6% والمرزوقي 3%

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

وزير الداخلية لنظيره الزامبى: حريصون على دعم الشرطة الأفريقية

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

حان وقت الإقلاع عن التدخين.. ارتفاع عدد ضحايا السجائر الإلكترونية لــ7 أشخاص

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

محور المحمودية بالإسكندرية.. الحلم يقترب من الحقيقة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

بعد قليل.. "العليا للانتخابات" بتونس تعلن نتائج فرز الجولة الأولى بـ33 دائرة

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

الجالية المصرية بأمريكا تطلق هاشتاج نثق فى الرئيس قبيل زيارة السيسى لنيويورك

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

موقع التنسيق يعلن نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة