استقالة نائب من حزب العدالة والتنمية التركى

أ.ش.أ

أعلن نائب جديد من حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم، اليوم الثلاثاء، استقالته من الحزب.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن النائب محمد على بولكو نشر استقالته عبر حسابه الشخصى على تويتر، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو استقالته.

وكان "بولجو" نائبًا سابقًا عن إسطنبول فى الفترة من 2015 إلى 2018، ويعرف بقربه من "داود أوغلو".

ويتوقع المراقبون أنه سينضم إلى "داود أوغلو" فى حزبه الجديد، ورغم أن "بولجو" ليس أول نائب يستقيل، إلا أن استقالته نالت اهتمامًا واضحًا فى الإعلام التركى، نظرًا لقربه الشديد من داود أوغلو.

وأشارت تقارير إلى أن "داود أوغلو" دعا - قبل استقالته - بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية من بينهم محمد علي بولكو إلى الانضمام إلى حزبه، وأن تلك الدعوة كانت سببًا مباشرًا لإحالته للجنة تأديبية تمهيدًا لفصله.