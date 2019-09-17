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استدعاء القائم بالأعمال الكورى الشمالى بموسكو على خلفية الاعتداء على حرس الحدود الروسى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 06:49 م
استدعاء القائم بالأعمال الكورى الشمالى بموسكو على خلفية الاعتداء على حرس الحدود الروسى أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستستدعى القائم بالأعمال الكورى الشمالى فى موسكو، على خلفية اعتداء تعرض له رجال خفر السواحل الروس خلال احتجاز سفينتى صيد كوريتين شماليتين، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأوضح جهاز الأمن الفدرالى الروسى - فى وقت سابق - أن 3 من عناصر حرس الحدود الروسى أصيبوا بجروح، بعد تعرضهم لهجوم من جانب طاقم سفينة صيد كورية شمالية.

واكتشف خفر السواحل الروسى وجود سفينتيى صيد و11 قاربًا صغيرًا من كوريا الشمالية، تمارس الصيد الجائر داخل المنطقة الاقتصادية الروسية فى بحر اليابان، وخلال عملية الاحتجاز تعرض عناصر حرس الحدود الروس للاعتداء من جانب طاقم السفينة الثانية، رغم ذلك، تم احتجاز السفينتين والقوارب وتوقيف طواقمها.   


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روسيا

حرس حدود

احتجاز سفينه

الخارجيه الروسيه

اخبار روسيا

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