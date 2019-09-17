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ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 05:39 م
ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات الليرة التركية
كتب- هاشم الفخرانى

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انتقدت صحيفة "حوريت" التركية الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى تركيا جراء ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى الجارى ، رغم الوعود التى أطلقتها الحكومة التركية عن تراجع العجز المالى.

 

واستندت الصحيفة فى انتقادها للأوضاع الاقتصادية ، الى أن العجز المالى فى العام الماضى كان 50.8  مليار ليرة ، وارتفع هذا العام ليبلغ  68.1 مليار ليرة.

 

تركيا
تركيا

 

وطرحت الصحيفة تساؤلا أنه فى شهر أغسطس كانت هناك مصروفات "مخصصات سرية" بقيمه 169 مليون ليرة فأين ذهبت هذه المصروفات.

جدير بالذكر ، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في الفترة من مايو إلى يوليو من 12.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 15.3% في نفس الفترة من 15% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات ، وفي الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 10.2%.

 

 

 

 


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