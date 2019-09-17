ارتفاع عجز الموازنة فى تركيا لـ 68 مليار ليرة ..وصحيفة حوريت تحذر من التداعيات

كتب- هاشم الفخرانى

انتقدت صحيفة "حوريت" التركية الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى تركيا جراء ارتفاع عجز الموازنة للعام المالى الجارى ، رغم الوعود التى أطلقتها الحكومة التركية عن تراجع العجز المالى.

واستندت الصحيفة فى انتقادها للأوضاع الاقتصادية ، الى أن العجز المالى فى العام الماضى كان 50.8 مليار ليرة ، وارتفع هذا العام ليبلغ 68.1 مليار ليرة.



تركيا

وطرحت الصحيفة تساؤلا أنه فى شهر أغسطس كانت هناك مصروفات "مخصصات سرية" بقيمه 169 مليون ليرة فأين ذهبت هذه المصروفات.

جدير بالذكر ، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 13% في الفترة من مايو إلى يوليو من 12.8% في الفترة من أبريل إلى يونيو ، وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع غير الزراعي زاد إلى 15.3% في نفس الفترة من 15% في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفع معدل البطالة إلى 14.7% في الفترة من ديسمبر إلى فبراير وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات ، وفي الفترة من مايو إلى يوليو من العام الماضي، بلغ معدل البطالة 10.2%.