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ارتفاع العقود الآجلة للخام العمانى ببورصة دبى لأعلى مستوى فى 4 أشهر عند 68.44 دولار

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:31 م
ارتفاع العقود الآجلة للخام العمانى ببورصة دبى لأعلى مستوى فى 4 أشهر عند 68.44 دولار حقل نفط_أرشيفية
رويترز

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قفز سعر العقود الآجلة للنفط العماني لشهر أقرب استحقاق فى نوفمبر فى بورصة دبى للطاقة 3.88 دولار إلى 68.44 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء فى جلسة ثانية قوية منذ هجمات يوم السبت على منشأتين نفطيتين في السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم.

تفيد بيانات رفينيتيف أن العقود الآجلة للخام العماني لشهر أقرب استحقاق جرى تداولها في بورصة دبي للطاقة عند أعلى مستوى منذ مايو.

وأدي الهجوم علي منشأتي نفط في السعودية يوم السبت إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا من الخام، أى أكثر من نصف إنتاج أكبر دولة مُصدرة للخام في العالم أو أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.

ولم يحدد المسئولون السعوديون جدولا زمنيا لاستئناف الإمدادات بالكامل.


العقود الآجلة للنفط العماني

النفط

النفط العمانى

النفط العالمى

رويترز

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