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احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 07:00 ص
احذر.. تركيب رادارين أعلى محور صفط اللبن لمراقبة السرعات الجنونية تجنبًا للحوادث محور صفط - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لشراء رادارين للحد من الحوادث المتكررة لمحور صفط اللبن، على خلفية سقوط ميكروباص من أعلى المحور الأربعاء الماضى على أن يتم تركيبه خلال الأيام المقبلة، مع استكمال أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق بالاتجاهين وتم تركيب مهدات سرعة ومطبات صوتية لمنع السرعات الزائدة أثناء الدوران أعلى المحور لمنع سقوط السيارات.

وأضاف المصدر أنه تم تركيب كاميرات على الطريق لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات، إلى جانب تكثيف حملات الرادار المتحركة بشكل يومى للسرعات المحددة بـ 60 كم/س مع مراقبة المحور بالكاميرات، وتم ضبط العديد من المخالفات، مع القيام بعمليات الكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادي المركبات.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى محور صفط ووقوع مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للمكان وتم رفع حطام الحادث، وتسيير حركة السيارات بالطريق.


محور صفط اللبن

تركيب رادارات

مرور الجيزة

مراقبة السرعات

اليوم السابع بلس

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