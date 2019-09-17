سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الغرف الألمانية: سنشجع الشركات على الاستثمار فى مصر

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:59 ص
اتحاد الغرف الألمانية: سنشجع الشركات على الاستثمار فى مصر اريك شفايتزر رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بألمانيا
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور اريك شفايتزر رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بألمانيا، أن اتحاد الغرف سيعمل علي تشجيع الشركات الألمانية علي ضخ استثمارات جديدة في مصر فى ظل الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.
 
وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور اريك شفايتزر، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، خلال زيارته إلى مصر التى التقى فيها عددا من المسئولين ورجال الأعمال.
 
كما بحث الجانبان، وفق ما نشره الموقع الرسمى للوزارة منذ قليل، زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات مثل صناعة السيارات. 
 
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الصناعة والتجارة الألمانية، أن الغرفة تضم فى عضويتها 79 غرفة تجارة وصناعة فى ألمانيا، تمثل الشركات داخل ألمانيا وخارجها، وتضم أكثر من 3 ملايين من رجال الأعمال سواء كانت من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الاستثمارية الكبرى.
 
 

الاستثمارات الالمانية

مصر

الاستثمار

اريك شفايتزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

ليندا هيرد كاتبة بريطانية تفضح الألاعيب الدولية ضد القاهرة.. الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصادا قويا.. الإخوان اختطفوا ثورة يناير وتصنيفهم كتنظيم إرهابى "واجب".. ما حدث بـ30 يونيو هو الديمقراطية

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

مساعد نائب رئيس"المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

هارولد هام ملياردير أمريكى زادت ثروته 2مليار دولار بيوم واحد.. اعرف التفاصيل

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

مع بدء انتخابات الكنيست.. تعرف على سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

بشرى لسكان الكوكب..ثقب الأوزون خلال العام الجارى قد يكون الأصغر منذ عقود

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

فيديو معلوماتى..8 فوائد للعرقسوس أبرزها تقوية المناعة والراحة النفسية

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

داليا زيادة: صراع بين قادة الإخوان وشبابهم بعد تورط القيادات فى السرقة

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

مع تغير الفصول.. اعرف أعراض اكتئاب الخريف وعلاجه

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

ليفربول يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دورى أبطال أوروبا ضد نابولى

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة