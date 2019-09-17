اتحاد الغرف الألمانية: سنشجع الشركات على الاستثمار فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور اريك شفايتزر رئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية بألمانيا، أن اتحاد الغرف سيعمل علي تشجيع الشركات الألمانية علي ضخ استثمارات جديدة في مصر فى ظل الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالدكتور اريك شفايتزر، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، خلال زيارته إلى مصر التى التقى فيها عددا من المسئولين ورجال الأعمال.

كما بحث الجانبان، وفق ما نشره الموقع الرسمى للوزارة منذ قليل، زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجالات مثل صناعة السيارات.

وأوضح رئيس اتحاد الغرف الصناعة والتجارة الألمانية، أن الغرفة تضم فى عضويتها 79 غرفة تجارة وصناعة فى ألمانيا، تمثل الشركات داخل ألمانيا وخارجها، وتضم أكثر من 3 ملايين من رجال الأعمال سواء كانت من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الاستثمارية الكبرى.