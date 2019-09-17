سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تلقى القبض على 3 أشخاص للاشتباه فى تعذيبهم مهاجرين فى ليبيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 02:54 ص
إيطاليا تلقى القبض على 3 أشخاص للاشتباه فى تعذيبهم مهاجرين فى ليبيا عناصر من الشرطة الايطالية
باليرمو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر ممثلو الادعاء فى إيطاليا، الاثنين بالقبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه فى أنهم عذبوا مهاجرين فى مركز احتجاز بشمال غرب ليبيا.

وقال الأمر القضائى الذى اطلعت عليه رويترز إنه يُعتقد أن الرجال، وهم غينى (22 عاما) ومصريان (24 و26 عاما)، جزء من مجموعة خطفت وأساءت معاملة عشرات الأشخاص.

وجمع ممثلو الادعاء شهادات من عدة مهاجرين، احتُجزوا فى القاعدة العسكرية السابقة بمدينة الزاوية، قالوا إنهم تعرفوا على سجانيهم السابقين بين سكان مركز لتسجيل المهاجرين فى صقلية.

وذكرت وثيقة قضائية أن أحد المهاجرين قال لرجال القضاء "تعرضت للضرب مرات عدة. عانيت عذابا حقيقيا ترك آثارا على جسدي... تعرضت للجلد بأسلاك كهربائية".

وقال المهاجرون إن السجن كان محاطا بأسوار عالية وله بوابة زرقاء فى المدخل. وكان النزلاء يُفصلون طبقا للنوع أو المجموعة العرقية ويتولى مسلحون حراستهم.

ووُصف رئيس المركز بأنه كان ليبيا قصيرا، أصلعا، يُدعى أسامة، وكان يُخشى بسبب وحشيته، وقال مهاجر آخر للمحققين "أُسامة هو الأشرس... ونتيجة لممارسات التعذيب، فهو مسؤول عن قتل اثنين من المهاجرين".

وكانت النساء يتعرضن للاغتصاب بشكل منهجى ويُسمح للسجناء بالاتصال بعائلاتهم لطلب دفع مبالغ مالية مقابل حريتهم. ومن لا يدفعون كانوا عادة ما يُقتلون أو يباعون لمهربى البشر.

 

 


إيطاليا

أخبار إيطاليا

تعذيب مهاجرين

ليبيا

أخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكرم محمد أحمد: هناك التزامًا كبيرًا من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

مكرم محمد أحمد: هناك التزامًا كبيرًا من الشاشات بضوابط "الأعلى للإعلام"

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

انفوجراف.. تعرف على حوافز مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

5 معلومات عن عصابة "ماسح الأحذية" لتجارة الأعضاء البشرية بوسط البلد

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

الكهرباء: استثمارات القطاع منذ 2014 وحتى 2026 تصل إلى تريليون جنيه

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة