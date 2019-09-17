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إنهاء 100٪ من العمل بمستشفيات إسنا والعديسات.. والافتتاح قريباً

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 08:41 ص
إنهاء 100٪ من العمل بمستشفيات إسنا والعديسات.. والافتتاح قريباً المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن وزارة الصحة لم تتأخر علي القطاع الطبى بالأقصر، حيث قامت خلال الفترة الماضية بإنشاء مستشفيات أرمنت الجديدة والعديسات وإسنا، وطورت مستشفى الأقصر العام، لتصبح مستشفى جامعى حقيقى بأرض الأقصر، ومستشفى الأقصر الدولى ومستشفي البياضية.
 
وأضاف محافظ الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفيات التى تنتظر الافتتاح هى مستشفى إسنا التى ستكون خدمية عام تابعة للآمانات المتخصصة، ومستشفى العديسات المخصصة لجراحة القلب والصدر، حيث وصل مستوى التطشيب والخدمات المقدمة داخل المستشفيات من التأسيس والأجهزة والمعدات الطبية لـ100%.
 
وأوضح محافظ الأقصر، أنه يتم أيضا العمل بكل جدية لتطوير مستشفي الأقصر العام بعد بروتوكول بين وزارة الصحة وجامعة الأقصر، لتصبح مستشفى متكاملة بمختلف التخصصات لخدمة أهالي الأقصر بصورة افضل مستقبلاً. 
 

الاقصر

اخبار الاقصر

مستشفى اسنا الجديدة

وزارة الصحة

مستشفى العديسات الجديدة

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