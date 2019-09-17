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إغلاق مقهى ووقف الترخيص نهائيا لمجموعة كافيهات بطلخا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 03:15 م
إغلاق مقهى ووقف الترخيص نهائيا لمجموعة كافيهات بطلخا الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية إغلاق مقهى بمدينة طلخا، ووقف الترخيص لأى كافيهات فى المنطقة نهائيا، ومنع الترخيص لذات النشاط فى المكان، وتعليق لافتة بتنفيذ قرار الغلق

جاء ذلك بناءا على شكوى أحد المواطنين يتضرر فيها من قيام أحد جيرانه بإعادة فتح مقهى صدر له قرار غلق سابق

وقرر المحافظ وقف كافة أعمال البناء ووقف الترخيص لحين انتهاء فحص الأوراق، وإحالة الموضوع للشئون القانونية بالمحافظة، ووجه بعدم إصدار تراخيص إلا بناءا على عقد مسجل بالشهر العقارى.

جاء قرار المحافظ ردا على شكوى إحدى المواطنات بحى غرب المنصورة، تتضرر فيها من رفض منحها رخصة بناء وقيام مواطن بالتعدى على أرضها الخاصة بالبناء عليها دون وجه حق.

 

 


الدقهلية

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